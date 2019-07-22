Mundo Deportivo: «Реал» предложил Бэйла и 90 миллионов за Неймара

Интересный расклад
Нападающий «ПСЖ» Неймар может перейти в «Реал».
По информации Mundo Deportivo, мадридцы предложили парижскому клубу за бразильца 90 миллионов евро плюс полузащитника Гарета Бэйла.
По информации The Independent, парижане рассматривают вариант с включением валлийца в сделку по Неймару.
Ранее Неймар заявил о желании уйти из клуба этим летом. Он хочет вернуться в «Барселону», но как альтернативу рассматривает «Реал», «Ювентус» и «Баварию».
«Реал», в свою очередь, намерен продать Бэйла и ищет ему новый клуб.
- Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.
- Контракт нападающего с парижанами рассчитан до июня 2022 года.