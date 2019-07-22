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    Mundo Deportivo: «Реал» предложил Бэйла и 90 миллионов за Неймара

    Нападающий «ПСЖ» Неймар может перейти в «Реал».

    По информации Mundo Deportivo, мадридцы предложили парижскому клубу за бразильца 90 миллионов евро плюс полузащитника Гарета Бэйла.

    По информации The Independent, парижане рассматривают вариант с включением валлийца в сделку по Неймару.

    Ранее Неймар заявил о желании уйти из клуба этим летом. Он хочет вернуться в «Барселону», но как альтернативу рассматривает «Реал», «Ювентус» и «Баварию».

    «Реал», в свою очередь, намерен продать Бэйла и ищет ему новый клуб.

    • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.
    • Контракт нападающего с парижанами рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1057

      Derzkiy1 10 минут назад

      Интересный расклад

      0
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      Рейтинг: +2027

      Dgad 13 минут назад

      Ого, Наконец то ПСЖ подпишет Бейда,

      0
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      Рейтинг: +2880

      Добрый Бобер 16 минут назад

      Шутка про БэйДа уже была?

      0
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      Рейтинг: +597

      Sergil 20 минут назад

      Ну хоть не Блэйда...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1

      motorwOw 26 минут назад

      О, Бэйд, круто!

      1
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      Рейтинг: +1626

      isa361 27 минут назад

      Бэйда им предложили )))

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