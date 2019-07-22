«Урал» подписал однолетний контракт с Кухарчиком

Бывший левый полузащитник «Легии» Михал Кухарчик стал игроком «Урала».

Как сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов, с 28-летним футболистом подписан контракт сроком на один год.

«Подписали контракт с Михалом Кухарчиком на год. Переговоры шли быстро, хотя наблюдали мы за ним давно. Почему именно он? Потому что селекционная служба решила, что он нам подходит.

Закончена ли трансферная кампания? Все может быть. Никогда не говори никогда», – сказал Иванов.