Betting Insider: «Динамо» предложило «Штутгарту» 8,5 миллиона за нападающего Дониса

«Динамо» хочет подписать нападающего «Штутгарта» Анастасиоса Дониса.

По информации Betting Insider, москвичи предложили немецкому клубу 8,5 миллиона евро за 22-летнего игрока плюс еще до 2,5 миллиона в качестве различных бонусов. «Штутгарт» хочет получить 15 миллионов.

Самому форварду «Динамо» готово платить 1,85 миллиона евро в год. Футболист хочет больше, поэтому пока не принял предложение москвичей.