Betting Insider: «Динамо» предложило «Штутгарту» 8,5 миллиона за нападающего Дониса

Да, аппетиты не детские. Хоть Динамо и остро нуждается в напах, но на больше, чем дают не стоит соглашаться.
«Динамо» хочет подписать нападающего «Штутгарта» Анастасиоса Дониса.
По информации Betting Insider, москвичи предложили немецкому клубу 8,5 миллиона евро за 22-летнего игрока плюс еще до 2,5 миллиона в качестве различных бонусов. «Штутгарт» хочет получить 15 миллионов.
Самому форварду «Динамо» готово платить 1,85 миллиона евро в год. Футболист хочет больше, поэтому пока не принял предложение москвичей.
- Донис перешел в «Штутгарт» из «Ювентуса» в 2017 году за 4 миллиона евро
- В сезоне-2018/19 нападающий провел 26 матчей в Бундеслиге, забил пять голов и сделал три результативные передач.
- Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.
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