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    Betting Insider: «Динамо» предложило «Штутгарту» 8,5 миллиона за нападающего Дониса

    «Динамо» хочет подписать нападающего «Штутгарта» Анастасиоса Дониса.

    По информации Betting Insider, москвичи предложили немецкому клубу 8,5 миллиона евро за 22-летнего игрока плюс еще до 2,5 миллиона в качестве различных бонусов. «Штутгарт» хочет получить 15 миллионов.

    Самому форварду «Динамо» готово платить 1,85 миллиона евро в год. Футболист хочет больше, поэтому пока не принял предложение москвичей.

    • Донис перешел в «Штутгарт» из «Ювентуса» в 2017 году за 4 миллиона евро
    • В сезоне-2018/19 нападающий провел 26 матчей в Бундеслиге, забил пять голов и сделал три результативные передач.
    • Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.

    Источник: Betting Insider

    Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии7
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      Рейтинг: +670

      Boeung777 3 минуты назад

      Да, аппетиты не детские. Хоть Динамо и остро нуждается в напах, но на больше, чем дают не стоит соглашаться.

      0
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      Рейтинг: +5040

      батог 21 минуту назад

      Они, там в Европе вообще охренели что ли ? Стоит 4 лимона, просят 15 ! Думают что станок печатный в каждой команде.

      1
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      Рейтинг: +6950

      KLIM777 48 минут назад

      Статистика как раз для Динамо

      1
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      Рейтинг: +135

      111Hunter111 1 час назад

      за 8.5 ляма лавку полировать, как в «Штутгарте» ?

      1
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      Рейтинг: +554

      Muboraksho 1 час назад

      Однозначно надо усилится. Иначе такой стадион на фоне такой игры, как с Рубином, не смотрится.

      0
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      Рейтинг: +5756

      FanatSerj 1 час назад

      Да напов нынче покупать, проще Кокорина амнистировать )))
      А лучше конечно в своей академии растить уж больно дорогой товар.

      1
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      Рейтинг: +5040

      батог > FanatSerj 20 минут назад

      Так и товар то не ахти !!

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