Экс-футболистка «Ювентуса»: «В клубе нам запрещали обсуждать историю с обвинением Роналду в изнасиловании»

Бывшая защитница женской команды «Ювентуса» Петронелла Экрот рассказала, что из-за большого количества ограничений чувствовала себя в туринском клубе как в тюрьме.

Шведка заявила, что клуб запрещал футболисткам обсуждать историю с обвинением нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании.

«Я старался смотреть на вещи шире, совершенствуясь как футболист и как человек. В конце концов, я был права, что остался, несмотря на то, что произошло несколько странных вещей. Мое видение того, как относиться к людям, отличается от их собственного.

Я не думаю, что к иностранным женщинам-игрокам относились так же, как к итальянкам. Были ситуации, когда я иногда задавался вопросом, не снимает ли меня скрытая камера. Потом я к этому привыкла.

Я понимаю, что есть разные способы управлять вещами, но некоторые из них не очень хороши. Нам запретили говорить об этом деле (изнасиловании Роналду). Мы молчали и не могли об этом говорить. Единственное, что нужно было сделать, это не высовываться и работать на ценности клуба.

Я держалась замкнуто, потому что чувствовал, что мое мнение не имеет значения. Мне казалось, что я в тюрьме. Я действительно не могла делать все, что хотела.

Вы можете показать одну сторону монеты, но есть гораздо больше, что остается скрытым – вещи, о которых, к сожалению, нельзя говорить, показывать и так далее.

Вы очень ограничены во многих вещах. Некоторые вещи вы можете делать, другие – нет. Это нехорошо. Я чувствовала, что могу потерять часть себя. Это было тяжело», – сказала Экрот.

В сентябре 2018 года американка Кэтрин Майорга в интервью журналу Spiegel рассказала, что в 2009 году Роналду изнасиловал ее в гостинице Лас-Вегаса. По словам девушки, после этого португалец предложил ей 375 тысяч долларов за молчание. По факту ее слов было начато расследование, которое продолжается до сих пор.