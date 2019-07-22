Sport24: Чернов может перейти из ЦСКА в «Уфу», если в обратном направлении последует Круговой

Не прокатит так у "бенефециара". Если только пальцы в двери зажмут Газизову. Он в последнее время игроков продаёт за хорошие деньги. Сказал: "Продадим кого-нибудь - построим манеж!" Зачем ему бартер второсортный?
По информации Sport24, защитник ЦСКА Никита Чернов может продолжить карьеру в «Уфе».
Такой вариант возможен в случае, если в обратном направлении последует защитник уфимцев Данил Круговой, которым интересуются армейцы.
У 21-летнего игрока башкирской команды также есть предложение от «Зенита», но он склоняется к варианту с ЦСКА.
Кроме того, в «Уфу» может перейти еще один игрок московского клуба – полузащитник Наяир Тикнизян.