Sport24: Чернов может перейти из ЦСКА в «Уфу», если в обратном направлении последует Круговой

По информации Sport24, защитник ЦСКА Никита Чернов может продолжить карьеру в «Уфе».

Такой вариант возможен в случае, если в обратном направлении последует защитник уфимцев Данил Круговой, которым интересуются армейцы.

У 21-летнего игрока башкирской команды также есть предложение от «Зенита», но он склоняется к варианту с ЦСКА.

Кроме того, в «Уфу» может перейти еще один игрок московского клуба – полузащитник Наяир Тикнизян.