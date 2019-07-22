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    Sport24: Чернов может перейти из ЦСКА в «Уфу», если в обратном направлении последует Круговой

    По информации Sport24, защитник ЦСКА Никита Чернов может продолжить карьеру в «Уфе».

    Такой вариант возможен в случае, если в обратном направлении последует защитник уфимцев Данил Круговой, которым интересуются армейцы.

    У 21-летнего игрока башкирской команды также есть предложение от «Зенита», но он склоняется к варианту с ЦСКА.

    Кроме того, в «Уфу» может перейти еще один игрок московского клуба – полузащитник Наяир Тикнизян.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +841

      Томик 20 минут назад

      Не прокатит так у "бенефециара". Если только пальцы в двери зажмут Газизову. Он в последнее время игроков продаёт за хорошие деньги. Сказал: "Продадим кого-нибудь - построим манеж!" Зачем ему бартер второсортный?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10994

      bset 53 минуты назад

      Жаль Чернова, подавал такие надежды. Но надежности, конечно, не хватает.

      0
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      Рейтинг: +13439

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Круговой пошёл по кругу?...

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