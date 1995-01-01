Мане пропустит матч за Суперкубок Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что вингер команды Садио Мане не сыграет в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити».

«Садио в отпуске. Он вернeтся к нам 5 августа, после матча с «Манчестер Сити». У него будет четыре или пять дней на подготовку к «Норвичу» и 10 дней – к «Челси», – сказал Клопп.