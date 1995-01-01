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    Обузов: «Ничего не хочется отвечать тем, кто говорил, что «Сочи» подарит «Зениту» очки»

    Нападающий «Сочи» Владимир Обухов поделился эмоциями после поражения своей команды в матче 2-го тура РПЛ против «Зенита».

    «Наш соперник качественно реализовал свои моменты, мы сделать этого не смогли, поэтому проиграли. Нет разницы, когда играть с топ-командами. Рано или поздно всe равно пришлось бы играть. Было несколько хороших моментов у нас: у Вани Новосельцева, у Песегова. Надо забить один гол нам, тогда станет психологически легче.

    Эмоции в раздевалке плохие, потому что проиграли. Нет разницы – проиграть 0:1 или 0:100, очков всe равно не набрали. Никакой трагедии нет, чемпионат длинный, надо набирать свои очки. Ничего не хочется отвечать тем, кто говорил, что «Сочи» подарит «Зениту» очки. Такие разговоры были и будут, нас это не касается, мы выполняем свою работу. С «Зенитом» тяжело играть, они классная команда», – сказал Обухов.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1366

      ухоженный крокодил 34 минуты назад

      Скажем так, Сочи, точно, не мальчики для битья.

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      Рейтинг: +4045

      Persona_non_Grata > ухоженный крокодил 11 минут назад

      Ну для зенита то они доступные девочки )))

      0
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      Рейтинг: +1517

      JTherry 34 минуты назад

      точно - Обузов!!! бомбардир рулит))))) опечатка в заголовке - по Фрейду... интересно, с кем эта "обуза" решила набирать "свои очки", если они всем должны по факту своего существования?)))

      0
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      Рейтинг: +21

      dimazavr 34 минуты назад

      Странно. Оренбург тоже самое говорит из года в год.

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