Шаронов: «У меня был билет на Metallica. Но то, что я испытал в матче с «Динамо», было круче»

Главный тренер «Рубина» Роман Шаронов поблагодарил футболистов своей команды после матча 2-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).

«Сегодня 21 число. Кто рок-н-роллом увлекается, [знает, что] в «Лужниках» играет легендарная группа Metallica. У меня был на нее билет. Я не попал [на нее]. Но то, что я испытал, было круче. Спасибо», – сказал Шаронов.

Казанская команда осталась вдесятером после удаления Евгения Башкирова на 36-й минуте.

«Рубин» забил гол в компенсированное время.