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    Шаронов: «У меня был билет на Metallica. Но то, что я испытал в матче с «Динамо», было круче»

    Главный тренер «Рубина» Роман Шаронов поблагодарил футболистов своей команды после матча 2-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).

    «Сегодня 21 число. Кто рок-н-роллом увлекается, [знает, что] в «Лужниках» играет легендарная группа Metallica. У меня был на нее билет. Я не попал [на нее]. Но то, что я испытал, было круче. Спасибо», – сказал Шаронов.

    • Казанская команда осталась вдесятером после удаления Евгения Башкирова на 36-й минуте.
    • «Рубин» забил гол в компенсированное время.

    Источник: Официальный твиттер «Рубина»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +384

      Elisey13 19 минут назад

      Хорошая концовка, в 10 м вырвали победу на последних секундах!

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