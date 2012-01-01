Журналист Bleacher Report: «МЮ» согласовал с «Лестером» трансфер Магуайра за 80 миллионов 

Защитник «Лестера» Гарри Магуайр близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
Журналист Дин Джонс (работает в Bleacher Report) сообщил в своем твиттере, клубы уже согласовали трансфер за 80 миллионов фунтов стерлингов.
- Ранее Sky Sports сообщил, что «Лестер» отклонил предложение «МЮ» в 70 миллионов фунтов стерлингов.
- Контракт Магуайра с «Лестером» рассчитан до 2023 года.
- В прошлом сезоне он провел 32 матча за клуб и забил три гола.
Источник: Твиттер Дина Джонса
Дин Джонс – журналист американского Bleacher Report. Публикует инсайды в своем твиттере. У него 61 тысяча подписчиков. Аккаунт верифицирован администрацией соцсети.