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    Журналист Bleacher Report: «МЮ» согласовал с «Лестером» трансфер Магуайра за 80 миллионов 

    Защитник «Лестера» Гарри Магуайр близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

    Журналист Дин Джонс (работает в Bleacher Report) сообщил в своем твиттере, клубы уже согласовали трансфер за 80 миллионов фунтов стерлингов.

    • Ранее Sky Sports сообщил, что «Лестер» отклонил предложение «МЮ» в 70 миллионов фунтов стерлингов.
    • Контракт Магуайра с «Лестером» рассчитан до 2023 года.
    • В прошлом сезоне он провел 32 матча за клуб и забил три гола.

    Источник: Твиттер Дина Джонса

    Дин Джонс – журналист американского Bleacher Report. Публикует инсайды в своем твиттере. У него 61 тысяча подписчиков. Аккаунт верифицирован администрацией соцсети. 

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