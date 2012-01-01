Журналист Bleacher Report: «МЮ» согласовал с «Лестером» трансфер Магуайра за 80 миллионов 

Защитник «Лестера» Гарри Магуайр близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Журналист Дин Джонс (работает в Bleacher Report) сообщил в своем твиттере, клубы уже согласовали трансфер за 80 миллионов фунтов стерлингов.