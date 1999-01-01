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    Гилерме – о новом контракте: «Я был удивлен тому, что про меня писали. Там было много неправды»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1) и ответил на вопросы о новом контракте с клубом.

    — Была тяжелая игра, во втором тайме мы играли не очень хорошо, но победили. Это самое главное.

    — Легче было играть после подписания контракта?

    — Честно, нет. У меня был долгий процесс переговоров с «Локо», но я был уверен, что все завершится успешно. Поэтому игра была точно такая же, как и предыдущая.

    Слухи? Я был удивлен тому, что про меня писали. И там было много неправды. Но это ваша работа, вы должны делать новости, чтобы их было интересно читать. Я все понимаю. «Тамбов» удивил. Это очень хорошая команда и во втором тайме они нас прилично давили. Думаю, с ними никому легко не будет.

    — Правда ли, что вы были близки к переходу в «Спартак»?

    — Нет.

    • На этой неделе Гилерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года. Он выступает за клуб с 2007 года.
    • «СЭ» сообщал, что футболиста пытался подписать «Спартак».

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +76

      Chingis17rus 3 минуты назад

      В сегодняшний Спартак будет сложно пригласить топ игроков. Тренера нету, имён в команде нету, ЛЕ если только и та через отбор. Скандалов зато полно.
      Гиле удачи. Хороший воротчик.

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