Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1) и ответил на вопросы о новом контракте с клубом.

— Была тяжелая игра, во втором тайме мы играли не очень хорошо, но победили. Это самое главное.

— Легче было играть после подписания контракта?

— Честно, нет. У меня был долгий процесс переговоров с «Локо», но я был уверен, что все завершится успешно. Поэтому игра была точно такая же, как и предыдущая.

Слухи? Я был удивлен тому, что про меня писали. И там было много неправды. Но это ваша работа, вы должны делать новости, чтобы их было интересно читать. Я все понимаю. «Тамбов» удивил. Это очень хорошая команда и во втором тайме они нас прилично давили. Думаю, с ними никому легко не будет.

— Правда ли, что вы были близки к переходу в «Спартак»?

— Нет.