Семин: «Мы рады, что у нас есть три очка, благодарим болельщиков. Жизнь продолжается!»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1).

– Практически все отказались от трех центральных защитников. Легче ли играть против двух центральных?

– Все это зависит от стратегии, плана. Мне казалось, что во втором тайме нам нужен был третий центральный, так как мы упустили преимущество.

– Не было ли мысли заменить Чорлуку, который получил желтую? Вы тоже ее получили…

– Я вышел за пределы технической зоны, все правильно. Поскорее бы ввели ВАР. Что касается, Ведрана, то менять его было бы риском. Хеведес не играл 3 месяца, и Кверквелия не совсем готов. Я не решился. Решился на другую замену: выпустил Смолова, ему надо набирать кондиции. Но первый тайм мы провели лучше, чем второй.

– На краях полузащиты были Игнатьев и Лысов. Почему?

– Это комплекс причин. Игнатьев играет в атаке и правым защитником. Его выход принес нам три очка. Я его поменял, потому что боялся, как бы он ни получил травму снова.

– Почему вы хотели поменять Лысова в конце?

– Я хотел время потянуть, а он был самый дальний. У нас еще можно не меняться через дальнюю бровку.

– Как вам судейство? Не предвзято ли?

– Чувствовалось. Чорлуку сбили, думал, будет фол. А так – нормально.

– Мурило убедил вас, что может быть основным?

– У нас есть четыре центральных защитника, очень квалифицированные. Сейчас все в разных кондициях. Когда всех приведем к общему знаменателю, тогда и будем смотреть.

– Кого можете выделить в плане прогресса и самоотдачи?

– Полегче сейчас тем, кто прошел сбор полностью. Чорлуке, Живоглядову, Рыбусу. Остальным сложно, потому что у них были укороченные сборы. Хороший был матч с «Зенитом», он прошел на свежести… Сейчас многим не хватает кондиций. Одни были 14 дней на сборе, другие 5-7 дней.

– После прошлого матча вы сказали, что не хватило эмоций. Теперь хватило?

– Мне матч с «Рубином» понравился, хотя было несколько ошибок в обороне. Тогда мы оба тайма сыграли хорошо, а теперь только один. Но игроки молодцы, что додавили соперника.

– Как оцените игру Гилерме? Сказалась ли ситуация с контрактом?

– Все, что было в воздухе, он снял: угловые, фланговые передачи. А явных каких-то моментов, когда должен был выручать, не было. One more question? Нет? Ну, мы рады, что у нас есть три очка, благодарим болельщиков. Жизнь продолжается!