Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Семин: «Мы рады, что у нас есть три очка, благодарим болельщиков. Жизнь продолжается!»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1).

    – Практически все отказались от трех центральных защитников. Легче ли играть против двух центральных?

    – Все это зависит от стратегии, плана. Мне казалось, что во втором тайме нам нужен был третий центральный, так как мы упустили преимущество.

    – Не было ли мысли заменить Чорлуку, который получил желтую? Вы тоже ее получили…

    – Я вышел за пределы технической зоны, все правильно. Поскорее бы ввели ВАР. Что касается, Ведрана, то менять его было бы риском. Хеведес не играл 3 месяца, и Кверквелия не совсем готов. Я не решился. Решился на другую замену: выпустил Смолова, ему надо набирать кондиции. Но первый тайм мы провели лучше, чем второй.

    – На краях полузащиты были Игнатьев и Лысов. Почему?

    – Это комплекс причин. Игнатьев играет в атаке и правым защитником. Его выход принес нам три очка. Я его поменял, потому что боялся, как бы он ни получил травму снова.

    – Почему вы хотели поменять Лысова в конце?

    – Я хотел время потянуть, а он был самый дальний. У нас еще можно не меняться через дальнюю бровку.

    – Как вам судейство? Не предвзято ли?

    – Чувствовалось. Чорлуку сбили, думал, будет фол. А так – нормально.

    – Мурило убедил вас, что может быть основным?

    – У нас есть четыре центральных защитника, очень квалифицированные. Сейчас все в разных кондициях. Когда всех приведем к общему знаменателю, тогда и будем смотреть.

    – Кого можете выделить в плане прогресса и самоотдачи?

    – Полегче сейчас тем, кто прошел сбор полностью. Чорлуке, Живоглядову, Рыбусу. Остальным сложно, потому что у них были укороченные сборы. Хороший был матч с «Зенитом», он прошел на свежести… Сейчас многим не хватает кондиций. Одни были 14 дней на сборе, другие 5-7 дней.

    – После прошлого матча вы сказали, что не хватило эмоций. Теперь хватило?

    – Мне матч с «Рубином» понравился, хотя было несколько ошибок в обороне. Тогда мы оба тайма сыграли хорошо, а теперь только один. Но игроки молодцы, что додавили соперника.

    – Как оцените игру Гилерме? Сказалась ли ситуация с контрактом?

    – Все, что было в воздухе, он снял: угловые, фланговые передачи. А явных каких-то моментов, когда должен был выручать, не было. One more question? Нет? Ну, мы рады, что у нас есть три очка, благодарим болельщиков. Жизнь продолжается!

    • Для «Локомотива» это первая победа в сезоне РПЛ. В прошлом туре команда Семина сыграла вничью с «Рубином» (1:1).
    • В следующем туре московский клуб сыграет с ЦСКА. Игра пройдет 28 июля.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:23
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79069
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72606
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru