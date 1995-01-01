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    Мурило: «В Бразилии известны ведущие команды РПЛ – «Локомотив», «Спартак», «Зенит» и ЦСКА»

    Новичок «Локомотива» Мурило Серкейра рассказа о переходе в московский клуб и о первом разговоре с главным тренером железнодорожников Юрием Семиным.

    – Когда вы узнали об интересе «Локомотива»?

    – В Тулоне проходил международный турнир, где я играл в составе молодежной сборной Бразилии. Про российскую Премьер-лигу я уже знал. Мой брат очень любит футбол. Вместе с ним мы смотрели несколько матчей чемпионата России.

    Ведущие команды – «Локомотив», «Спартак», «Зенит» и ЦСКА – известны в Бразилии. Также о России мне рассказывали Педро Роша и Витиньо, которые играли в РПЛ. Все отзывались о вашей стране в позитивном ключе. Знакомые в Премьер-лиге остались и сейчас – Айртон и «Спартака», Раванелли из «Ахмата».

    – Какие впечатления от Москвы и «РЖД Арены» остались у тебя?

    – Я уже понял, что Москва – очень большой город. «РЖД Арена» тоже понравилась – очень уютный стадион. Когда ходил в клубный музей на подписание контракта, мне показали фото заполненной арены – похожа на котел. Хочется, чтобы у нас на каждом матче был аншлаг.

    – К «Локомотиву» ты присоединился на сборах в Австрии. Помнишь свой первый разговор с Семиным?

    – После подписания контракта улетел в Бразилию, чтобы уладить дела. Через несколько дней приехал на сбор в Австрию. Тренер сказал, чтобы я спокойно работал и раскрывал свой потенциал. Заверил, что все в клубе будут тепло ко мне относиться. Потом представил меня команде и все время повторял, что необходимо много работать.

    – С кем в команде больше всего общаешься?

    – Из-за языкового барьера – с Гилерме и Эдером. Они сильно помогают мне в бытовых вещах и подсказывают на поле. Также отмечу нашего переводчика Мурата, который доносит до меня мысли тренера на теоретических занятиях. Например, на сборах Семин говорил о компактности между линиями. Так что я с каждой тренировкой все лучше понимаю, что именно требует от команды тренер. В обороне у «Локомотива» собраны серьезные футболисты, но конкуренция мне только на руку.

    • Защитник перешел в «Локомотив» этим летом из «Крузейро», заключив пятилетний контракт.
    • За переход 22-летнего футболиста москвичи заплатили 2,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне Мурило провел за «Локомотив» три матча.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +822

      Томик 36 минут назад

      И это все ведущие клубы? А почему "Сочи" пропустил? Точилин негодует.

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