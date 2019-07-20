TyC Sports: нападающий «Атлетико» Корреа договорился о контракте с «Миланом»

Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа близок к переходу в «Милан».

По информации TyC Sports, 24-летний игрок уже согласовал условия личного контракта с миланцами. Также итальянский клуб сделал первое предложение мадридцам по футболисту, которое ненамного ниже, чем запрашиваемые 50 миллионов евро.