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    TyC Sports: нападающий «Атлетико» Корреа договорился о контракте с «Миланом»

    Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа близок к переходу в «Милан».

    По информации TyC Sports, 24-летний игрок уже согласовал условия личного контракта с миланцами. Также итальянский клуб сделал первое предложение мадридцам по футболисту, которое ненамного ниже, чем запрашиваемые 50 миллионов евро.

    • В прошлом сезоне аргентинец провез за «Атлетико» 49 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Его контракт с мадридцами рассчитан до 2024 года.

    Источник: TyC Sports

    Аргентинский спортивный телеканал, транслирующий большие спортивные события на национальном и международном уровнях. Был запущен в эфир 3 сентября 1994 года.

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