«МЮ» ведет переговоры с «Лиллем» по трансферу Пепе. На покупке игрока настаивает Сульшер

По информации The Times, «Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах с «Лиллем» о приобретении нападающего Николя Пепе.

Инициатором трансфера 24-летнего игрока выступает главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер.

Французский клуб хочет получить за ивуарийца 70 миллионов фунтов стерлингов (около 78 миллионов евро).