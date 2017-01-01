«МЮ» ведет переговоры с «Лиллем» по трансферу Пепе. На покупке игрока настаивает Сульшер

По информации The Times, «Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах с «Лиллем» о приобретении нападающего Николя Пепе.
Инициатором трансфера 24-летнего игрока выступает главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер.
Французский клуб хочет получить за ивуарийца 70 миллионов фунтов стерлингов (около 78 миллионов евро).
- Пепе также интересуются «Ливерпуль» и «Арсенал».
- В прошлом сезоне форвард провел за «Лилль» 41 матч во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 12 результативных передач.
- Контракт Пепе рассчитан до июня 2022 года.
- В 2017 году «Лилль» купил нападающего у «Анжера» за 10 миллионов евро.