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    «МЮ» ведет переговоры с «Лиллем» по трансферу Пепе. На покупке игрока настаивает Сульшер

    По информации The Times, «Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах с «Лиллем» о приобретении нападающего Николя Пепе.

    Инициатором трансфера 24-летнего игрока выступает главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер.

    Французский клуб хочет получить за ивуарийца 70 миллионов фунтов стерлингов (около 78 миллионов евро).

    • Пепе также интересуются «Ливерпуль» и «Арсенал».
    • В прошлом сезоне форвард провел за «Лилль» 41 матч во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 12 результативных передач.
    • Контракт Пепе рассчитан до июня 2022 года.
    • В 2017 году «Лилль» купил нападающего у «Анжера» за 10 миллионов евро.

    Источник: The Times

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