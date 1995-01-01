Гацкан: «Была пара моментов, когда я не знаю, как можно не дать такой пенальти, но это «Спартак»

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан остался недоволен судейством в матче 2-го тура РПЛ против «Спартака».

«Мы были достойны победы. Была пара моментов, когда я не знаю, как можно не дать такой пенальти, но это «Спартак». Выходил с мыслью, что сейчас должны забить. Было бы лучше, забей я, но ничего. Позитивно отношусь к системе VAR. Думаю, это чуть поможет. Даже в сегодняшней игре можно было посмотреть и сразу поставить. Это было бы правильнее», – сказал Гацкан.