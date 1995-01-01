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    Гацкан: «Была пара моментов, когда я не знаю, как можно не дать такой пенальти, но это «Спартак»

    Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан остался недоволен судейством в матче 2-го тура РПЛ против «Спартака».

    «Мы были достойны победы. Была пара моментов, когда я не знаю, как можно не дать такой пенальти, но это «Спартак». Выходил с мыслью, что сейчас должны забить. Было бы лучше, забей я, но ничего. Позитивно отношусь к системе VAR. Думаю, это чуть поможет. Даже в сегодняшней игре можно было посмотреть и сразу поставить. Это было бы правильнее», – сказал Гацкан.

    • Матч завершился ничьей 2:2.
    • Гацкан вышел на замену на 88-й минуте.
    • Для него это был последний матч в составе «Ростова».

    Источник: «Чемпионат»

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