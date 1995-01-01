Ван Дейк: «Обычно «Золотой мяч» получают форварды и «десятки». Возможно, пришло время это изменить»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк порассуждал о своих шансах получить «Золотой мяч» по итогам 2019 года.

«То, что меня называют одним из главных претендентов на «Золотой мяч» – большая честь. Да, люди говорят об этом, но что я могу сделать? Я ни на что не влияю. Люди делают выбор, именно они должны решить, кто получит награду. Глупо отрицать, я провел довольно хороший сезон. Надеюсь, что в следующем сезоне я смогу выступить еще лучше.

Обычно «Золотой мяч» получают форварды и «десятки». Я могу понять причины – за ними приятнее наблюдать. Но, возможно, пришло время это изменить», – сказал ван Дейк.