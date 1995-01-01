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    Ван Дейк: «Обычно «Золотой мяч» получают форварды и «десятки». Возможно, пришло время это изменить»

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк порассуждал о своих шансах получить «Золотой мяч» по итогам 2019 года.

    «То, что меня называют одним из главных претендентов на «Золотой мяч» – большая честь. Да, люди говорят об этом, но что я могу сделать? Я ни на что не влияю. Люди делают выбор, именно они должны решить, кто получит награду. Глупо отрицать, я провел довольно хороший сезон. Надеюсь, что в следующем сезоне я смогу выступить еще лучше.

    Обычно «Золотой мяч» получают форварды и «десятки». Я могу понять причины – за ними приятнее наблюдать. Но, возможно, пришло время это изменить», – сказал ван Дейк.

    • В 2019 году ван Дейк выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов и занял второе место в АПЛ.
    • Со сборной Голландии футболист дошел до финала Лиги наций, где команда уступила Португалии.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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    Сегодня, 08:32
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +4643

      84aivengo 8 минут назад

      получил же однажды каннаваро ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1731

      BlackMurder 45 минут назад

      Ну, в принципе логика есть, но логику, как и систему надо нарушить! Ибо два суперфорварда не смогли!

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