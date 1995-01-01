Азар дебютировал за «Реал» под 50-м номером в честь годовщины высадки на Луну

Вингер «Реала» Эден Азар принял участие в матче Международного кубка чемпионов против «Баварии».
Эта игра стала дебютной для 28-летнего бельгийца в составе мадридской команды.
На поле футболист вышел с 50-м номером на спине в честь годовщины высадки на Луну.
- Азар пока не выбрал игровой номер. В «Челси» игрок выступал под 10-м, но в «Реале» он занят Лукой Модричем.
- Marca писала, что фланговый форвард может взять 23-й номер.
- 20 июля 1969 года американские астронавты на космическом корабле «Аполлон-11» совершили высадку на Луне.