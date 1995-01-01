Азар дебютировал за «Реал» под 50-м номером в честь годовщины высадки на Луну

Вингер «Реала» Эден Азар принял участие в матче Международного кубка чемпионов против «Баварии».

Эта игра стала дебютной для 28-летнего бельгийца в составе мадридской команды.

На поле футболист вышел с 50-м номером на спине в честь годовщины высадки на Луну.