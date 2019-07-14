Marca: Азар будет выступать в «Реале» под 23 номером. Игрок выбрал его из-за Джордана и ЛеБрона Джеймса

Новичок «Реала» Эден Азар определился с игровым номером в мадридском клубе.

По информации Marca, полузащитник будет выступать под номером 23. В свое время 23-й номер в «Реале» принадлежал хавбеку Дэвиду Бекхэму, в прошлом сезоне под ним играл защитник Серхио Регилон.

Такой выбор бельгийца обусловлен его любовью к НБА. Под 23-м номером ранее выступал бывший баскетболист «Чикаго Буллс» Майкл Джордан, сейчас под ним в «Лос-Анджелес Лейкерс» играет ЛеБрон Джеймс.

28-летний футболист надеется, что ношение цифры 23 на спине позволит ему повторить некоторые успехи, которых достигли на баскетбольной площадке две легенды североамериканского баскетбола.