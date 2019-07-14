Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Marca: Азар будет выступать в «Реале» под 23 номером. Игрок выбрал его из-за Джордана и ЛеБрона Джеймса

    Новичок «Реала» Эден Азар определился с игровым номером в мадридском клубе.

    По информации Marca, полузащитник будет выступать под номером 23. В свое время 23-й номер в «Реале» принадлежал хавбеку Дэвиду Бекхэму, в прошлом сезоне под ним играл защитник Серхио Регилон.

    Такой выбор бельгийца обусловлен его любовью к НБА. Под 23-м номером ранее выступал бывший баскетболист «Чикаго Буллс» Майкл Джордан, сейчас под ним в «Лос-Анджелес Лейкерс» играет ЛеБрон Джеймс.

    28-летний футболист надеется, что ношение цифры 23 на спине позволит ему повторить некоторые успехи, которых достигли на баскетбольной площадке две легенды североамериканского баскетбола.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:14
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6728

      Skull_Boy 18 минут назад

      Что за байду придумывают выбрал номер из-за Джордана и т.д. да там свободные остались только 16, 18, 23 и 25, но только для вратарей, а ради голубенького в Юве, чтобы ему все подлизать 7ку отняли у Куадрадо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      GSmall 49 минут назад

      Всегда думал что евреи умные.Видимо ошибался)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4551

      BRO_football 1 час назад

      Если у тебя ноги кривые, то никакой номер на спине хорошо играть тебе не поможет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1741

      InterMilLano1908 1 час назад

      Видимо модрича продадут что бы 10 отдать, Реалу не впервые такой куйней страдать...все помнят ситуацию с Раулем

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +335

      LAY394 > InterMilLano1908 1 час назад

      согласен рауля выперли из реала за 7 ку

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79061
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72461
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru