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    Бакаев: «В других матчах мы покажем лучший футбол»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

    «Концентрация была на высшем уровне. Надо забивать три-четыре мяча и закрывать игру. В других матчах мы покажем лучший футбол.

    Второй тайм отличается? Другая игра пошла. Функциональная подготовка тут ни при чем. Буду играть лучше. «Ростов» пропустил и побежал в атаку. Мы сели в оборону, это стало ошибкой. Надо забивать больше», – сказал Бакаев.

    • «Спартак» пропустил второй гол на 91-й минуте матча.
    • Команда Валерия Карпина набрала 4 очка в двух турах.

    После победы над «Сочи» все критиковали «Спартак». Сейчас стало лучше?

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +903

      knikos 1 час назад

      Сказал бы что-нибудь о том , как и почему судьишка не удалил тебя с поля как раз перед заменой .

      1
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      Рейтинг: +14

      Chingis17rus > knikos 49 минут назад

      Где мясо и где правда. Звезды и те пририсовали :)

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