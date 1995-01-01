Бакаев: «В других матчах мы покажем лучший футбол»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

«Концентрация была на высшем уровне. Надо забивать три-четыре мяча и закрывать игру. В других матчах мы покажем лучший футбол.

Второй тайм отличается? Другая игра пошла. Функциональная подготовка тут ни при чем. Буду играть лучше. «Ростов» пропустил и побежал в атаку. Мы сели в оборону, это стало ошибкой. Надо забивать больше», – сказал Бакаев.

«Спартак» пропустил второй гол на 91-й минуте матча.

Команда Валерия Карпина набрала 4 очка в двух турах.

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