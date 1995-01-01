Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

«Мы играли все 90 минут. То, что команда после забитого мяча села в оборону, — это психология. Команда стала играть на удержание, перестав играть в футбол. Мы должны играть в футбол до свистка.

После второго пропущенного мяча мы вновь побежали в атаку, если бы мы этого не сделали, то «Ростов» бы дожал нас. Ребята посчитали нужным отыграть концовку на удержание. Мы разберем этот момент. Коллектив продолжает работать и воплощать на поле наши идеи», – сказал Кононов.

«Ростов» забил второй гол «Ростову» на 91-й минуте.

«Спартак» набрал 4 очка в двух турах.

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