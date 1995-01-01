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    Кононов – о ничьей с «Ростовом»: «Мы должны играть в футбол до свистка»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

    «Мы играли все 90 минут. То, что команда после забитого мяча села в оборону, — это психология. Команда стала играть на удержание, перестав играть в футбол. Мы должны играть в футбол до свистка.

    После второго пропущенного мяча мы вновь побежали в атаку, если бы мы этого не сделали, то «Ростов» бы дожал нас. Ребята посчитали нужным отыграть концовку на удержание. Мы разберем этот момент. Коллектив продолжает работать и воплощать на поле наши идеи», – сказал Кононов.

    • «Ростов» забил второй гол «Ростову» на 91-й минуте.
    • «Спартак» набрал 4 очка в двух турах.

    После победы над «Сочи» все критиковали «Спартак». Сейчас стало лучше?

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +161

      regbiN 6 минут назад

      Мне интересно когда уже Бердяева пригласят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2421

      RotBerg 28 минут назад

      Кононова жалко. Хороший мужик, вляпался в такое Г

      -2
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