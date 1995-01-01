Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

«Мы должны были побеждать в этой игре. Почему «Спартак» вел игру большую часть времени? Потому что забил со стандарта. У нас нет проблем с игрой на втором этаже. 80% голов забивается с подач и стандартов. Повторю, что эту игру мы должны были выигрывать, а не спасать», – сказал Карпин.

«Ростов» забил второй гол на 91-й минуте.

Команда Карпина набрала 4 очка в двух турах.

После победы над «Сочи» все критиковали «Спартак». Сейчас стало лучше?