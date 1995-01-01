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    Карпин – после матча со «Спартаком»: «Эту игру мы должны были выигрывать, а не спасать»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

    «Мы должны были побеждать в этой игре. Почему «Спартак» вел игру большую часть времени? Потому что забил со стандарта. У нас нет проблем с игрой на втором этаже. 80% голов забивается с подач и стандартов. Повторю, что эту игру мы должны были выигрывать, а не спасать», – сказал Карпин.

    • «Ростов» забил второй гол на 91-й минуте.
    • Команда Карпина набрала 4 очка в двух турах.

    После победы над «Сочи» все критиковали «Спартак». Сейчас стало лучше?

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2421

      RotBerg 37 минут назад

      Все все видели. Согласен полностью.

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      Рейтинг: +448

      SaveAS > RotBerg 14 минут назад

      Что все видели? Спартак играл лучше, конечно у Ростова были шикарные моменты на контро-атаках, но выручал Максименко, а так...соглашусь с тем, что спартак концовку матча сдал, наверно сил не хватило, счет в целом справедливый 2:2 обе команды показали хороший футбол.

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