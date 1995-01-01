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    Гончаренко – о матче с «Оренбургом»: «После оплеухи в Самаре нам было важно победить»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1).

    – После оплеухи в Самаре [в прошлом туре ЦСКА проиграл «Крыльям» 0:2] нам было важно одержать победу сегодня. У нас был хороший настрой на игру и движение во время игры. Считаю, что держали всю игру под контролем. Если бы не один обидный гол в конце первого тайма, то выиграли бы более уверенно. Хотя у нас было много моментов, чтобы увеличить счет. В общем, считаю, что победили уверенно, так как контролировали игру целиком.

    – Всю предсезонку вы наигрывали два центральных защитника, а сегодня вернулись к схеме с тремя центральными защитниками. Почему?

    – Всю предсезонку у нас не было Марио Фернандеса и группы других игроков. Учитывая, как высоко он располагается, я бы не говорил категорично, что мы играем в три защитника. По сути, он играет выше полузащитников, поэтому это условно.

    • В следующем туре ЦСКА сыграет с «Локомотивом» дома.
    • Сейчас команда Гончаренко занимает девятое место в таблице.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +420

      RUSARM 1 час назад

      Васина на лавку,пусть молодежь играет!!

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