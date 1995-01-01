Гончаренко – о матче с «Оренбургом»: «После оплеухи в Самаре нам было важно победить»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1).

– После оплеухи в Самаре [в прошлом туре ЦСКА проиграл «Крыльям» 0:2] нам было важно одержать победу сегодня. У нас был хороший настрой на игру и движение во время игры. Считаю, что держали всю игру под контролем. Если бы не один обидный гол в конце первого тайма, то выиграли бы более уверенно. Хотя у нас было много моментов, чтобы увеличить счет. В общем, считаю, что победили уверенно, так как контролировали игру целиком.

– Всю предсезонку вы наигрывали два центральных защитника, а сегодня вернулись к схеме с тремя центральными защитниками. Почему?

– Всю предсезонку у нас не было Марио Фернандеса и группы других игроков. Учитывая, как высоко он располагается, я бы не говорил категорично, что мы играем в три защитника. По сути, он играет выше полузащитников, поэтому это условно.