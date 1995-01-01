Ковач: «Бэйл – очень хороший игрок, но «Бавария» не заинтересована в его переходе»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал информацию The Sun, что мюнхенцы рассматривают вариант с арендой полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.

«Нет, Гарет Бэйл нас не интересует. Он очень хороший игрок, но мы не заинтересованы в его переходе в «Баварию».

Я уверен, что у него будут варианты, где играть, если он решит покинуть «Реал». На рынке не так много хороших игроков, и мы рассматриваем наши варианты в преддверии нового сезона», – сказал Ковач.