Ковач: «Бэйл – очень хороший игрок, но «Бавария» не заинтересована в его переходе»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал информацию The Sun, что мюнхенцы рассматривают вариант с арендой полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.
«Нет, Гарет Бэйл нас не интересует. Он очень хороший игрок, но мы не заинтересованы в его переходе в «Баварию».
Я уверен, что у него будут варианты, где играть, если он решит покинуть «Реал». На рынке не так много хороших игроков, и мы рассматриваем наши варианты в преддверии нового сезона», – сказал Ковач.
- В прошлом сезоне валлиец провел за мадридскую команду 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач.
- Действующий контракт хавбека рассчитан до июня 2022 года.
- «Реал» купил Бэйла у «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро.