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    Ковач: «Бэйл – очень хороший игрок, но «Бавария» не заинтересована в его переходе»

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал информацию The Sun, что мюнхенцы рассматривают вариант с арендой полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.

    «Нет, Гарет Бэйл нас не интересует. Он очень хороший игрок, но мы не заинтересованы в его переходе в «Баварию».

    Я уверен, что у него будут варианты, где играть, если он решит покинуть «Реал». На рынке не так много хороших игроков, и мы рассматриваем наши варианты в преддверии нового сезона», – сказал Ковач.

    • В прошлом сезоне валлиец провел за мадридскую команду 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач.
    • Действующий контракт хавбека рассчитан до июня 2022 года.
    • «Реал» купил Бэйла у «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро.

    Источник: Football Espana

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