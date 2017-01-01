Сигурдссон и Чалов выйдут в атаке у ЦСКА, Деспотович сыграет в нападении у «Оренбурга»

Хватит ныть... Вот сегодня и посмотрим кто слабое звено
ЦСКА и «Оренбург» объявили стартовые составы на игру второго тура РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Магнуссон, Фернандес, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Маляров, Аюпов, Мишкич, Алвеш, Деспотович.
- Матч ЦСКА – «Оренбург» пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
- В первом туре армейцы проиграли «Крыльям Советов» (0:2), а оренбуржцы – «Ростову» (1:2).