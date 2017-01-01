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    Сигурдссон и Чалов выйдут в атаке у ЦСКА, Деспотович сыграет в нападении у «Оренбурга»

    ЦСКА и «Оренбург» объявили стартовые составы на игру второго тура РПЛ.

    ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Магнуссон, Фернандес, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

    «Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Маляров, Аюпов, Мишкич, Алвеш, Деспотович.

    • Матч ЦСКА – «Оренбург» пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • В первом туре армейцы проиграли «Крыльям Советов» (0:2), а оренбуржцы – «Ростову» (1:2).

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 17:36
    Комментарии5
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      Рейтинг: +213

      De_Frenki 19 минут назад

      Хватит ныть... Вот сегодня и посмотрим кто слабое звено

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      Рейтинг: +1443

      _Kesh_Suntar_ 29 минут назад

      Походу ему Хорват провалил оборону а не Васин,,,,, сук! Или физически пока не готовы играть, остальные защитники!

      0
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      Рейтинг: +6760

      Skull_Boy 45 минут назад

      Ну если Васин, то ЦСКА 100% потеряет очки и игра завершится со счетом 1-1, поздр картошка ты угробил ЦСКА и превратил ее в ультра Уфу

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      Рейтинг: +1762

      InterMilLano1908 47 минут назад

      Он что угорает?!?!?!? Какой васин???? Млять что за дебилизм... все таки ганчар тренер слабой планки, ему с батэ на контратаках играть, в большом клубе ему делать нечего

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      Рейтинг: +11

      elessar arnor > InterMilLano1908 12 минут назад

      релакс, это последний сезон или месяцы ганчара, доигрался, ошибки не признает, выводы не делает, аут

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