Аршавин: «Братья Миранчуки могли бы играть в Европе. Игнатьев и Сулейманов – тоже со временем»

Советник генерального директора «Зенита», экс-полузащитник петербуржцев Андрей Аршавин рассказал, кто, по его мнению, из российских футболистов смог бы уехать выступать в зарубежный европейский чемпионат.

Также он прокомментировал интерес больших клубов из Европы к нападающему ЦСКА Федору Чалову.

«Братья Антон и Алексей Миранчуки могли бы играть в Европе. Игнатьев и Сулейманов из «Краснодара» тоже должны быть со временем готовы.

Интерес европейских клубов к Чалову? Не думаю, что он пока готов играть там. Сомневаюсь, что тот же Клопп знает Чалова. Но он сейчас один из самых перспективных российских футболистов, поэтому может потом уехать в Европу», – сказал Аршавин.