Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    Аршавин: «Братья Миранчуки могли бы играть в Европе. Игнатьев и Сулейманов – тоже со временем»

    Советник генерального директора «Зенита», экс-полузащитник петербуржцев Андрей Аршавин рассказал, кто, по его мнению, из российских футболистов смог бы уехать выступать в зарубежный европейский чемпионат.

    Также он прокомментировал интерес больших клубов из Европы к нападающему ЦСКА Федору Чалову.

    «Братья Антон и Алексей Миранчуки могли бы играть в Европе. Игнатьев и Сулейманов из «Краснодара» тоже должны быть со временем готовы.

    Интерес европейских клубов к Чалову? Не думаю, что он пока готов играть там. Сомневаюсь, что тот же Клопп знает Чалова. Но он сейчас один из самых перспективных российских футболистов, поэтому может потом уехать в Европу», – сказал Аршавин.

    • По информации СМИ, Чалов привлек внимание ряда европейских топ-команд, среди которых «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и дортмундская «Боруссия».
    • В сезоне-2018/19 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов в 30-ти матчах.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:59
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +555

      Аден 1 минуту назад

      будущее игнатьева это фнл. Краснодар лоханулся с ним, надо было в зенитик продавать его пока было вроде предложение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1233

      Axe111 6 минут назад

      Какая Европа Господи!!!!! ТАМ ПАХАТЬ НАДО!!! ХВАТИТ УЖЕ ЭТИХ БРЕДОВЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      titata 13 минут назад

      могут заиграть , а могут и нет, 50 на 50, а зарплату им такую как у нас никто не предлагает и в топ клубы не зовут. уже бы убежали если бы предложение было.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +526

      Muboraksho 53 минуты назад

      Без Миранчуков Локомотив думаю не пропадет. Ну а эти братья конечно же достойно могут играть в АПЛ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6760

      Skull_Boy 1 час назад

      Миранчуки показали свое мастерство в матче против Сан-Марино и в Европе с такой игрой им делать нечего

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31475

      MaxRnD 1 час назад

      Алексей - Да !

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79069
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72604
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru