Аршавин: «Братья Миранчуки могли бы играть в Европе. Игнатьев и Сулейманов – тоже со временем»

будущее игнатьева это фнл. Краснодар лоханулся с ним, надо было в зенитик продавать его пока было вроде предложение.
Советник генерального директора «Зенита», экс-полузащитник петербуржцев Андрей Аршавин рассказал, кто, по его мнению, из российских футболистов смог бы уехать выступать в зарубежный европейский чемпионат.
Также он прокомментировал интерес больших клубов из Европы к нападающему ЦСКА Федору Чалову.
«Братья Антон и Алексей Миранчуки могли бы играть в Европе. Игнатьев и Сулейманов из «Краснодара» тоже должны быть со временем готовы.
Интерес европейских клубов к Чалову? Не думаю, что он пока готов играть там. Сомневаюсь, что тот же Клопп знает Чалова. Но он сейчас один из самых перспективных российских футболистов, поэтому может потом уехать в Европу», – сказал Аршавин.
- По информации СМИ, Чалов привлек внимание ряда европейских топ-команд, среди которых «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и дортмундская «Боруссия».
- В сезоне-2018/19 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов в 30-ти матчах.