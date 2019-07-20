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    Ибрагимович – тренеру соперника: «Отвали. Иди домой, маленькая сучка»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович повздорил с одним из тренеров «Лос-Анджелеса» после сегодняшнего матча регулярного чемпионата МЛС.

    Команда шведа победила со счетом 3:2, а сам он оформил хет-трик. После окончания игры тренер вратарей «Лос-Анджелеса» Зак Эбдел выразил недовольство, что в одном из эпизодов Ибрагимович намеренно ударил игрока его команды локтем.

    В ответ на претензии Эбдела форвард заявил: «Отвали. Иди домой, маленькая сучка».

    В этом сезоне Ибрагимович провел за «Лос-Анджелес Гэлакси» 17 матчей в МЛС, забил 16 голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Sport Bible

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +211

      afw13 21 минуту назад

      за базаром совсем не следит, у нас в Махачкале его бы сразу воткнули, не посмотрели бы что звезда

      0
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      Рейтинг: +1759

      InterMilLano1908 23 минуты назад

      Красава Ибра, а кто нн понимает что он рофлит то уже ваши дела что умом не блещете

      -1
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      Рейтинг: +1529

      Леха из Твери 27 минут назад

      Вот же чухан пиндосский, благодарен должен быть, что Ибра в его чемпионате ссаном играет.

      0
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      Рейтинг: +866

      klim2m 1 час назад

      Да он как начал с Аякса сратся по молодости так и продолжает не удивительно)) Амеры любят зарабатывать на суд делах могут и заработать и на нем )))

      1
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      Рейтинг: +5496

      mihail200606 1 час назад

      Чмо...

      2
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      Рейтинг: +3757

      la verdad 2 часа назад

      Крыша у Ибры едет от осознания собственного величия

      4
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      Рейтинг: +5298

      piligrim1986 > la verdad 2 часа назад

      да какого величия?))) просто ростом вышел, а умом в 12 летнем возрасте застрял

      3
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      Рейтинг: +11

      elessar arnor > piligrim1986 1 час назад

      конечно, как человек, он выбился из Швеции, пожил во многих странах Европы, познал разные стороны жизни, а ты, прожив в РФ или в пределах СНГ, отдыхая изредка в Европе, а скорее в Турции, берешь ответственность за подобные высказывания.

      але, релакс и получай удовольствие, что есть такие, как Ибра, а не, кто говорят, как по листку бумаги

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