Ибрагимович – тренеру соперника: «Отвали. Иди домой, маленькая сучка»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович повздорил с одним из тренеров «Лос-Анджелеса» после сегодняшнего матча регулярного чемпионата МЛС.

Команда шведа победила со счетом 3:2, а сам он оформил хет-трик. После окончания игры тренер вратарей «Лос-Анджелеса» Зак Эбдел выразил недовольство, что в одном из эпизодов Ибрагимович намеренно ударил игрока его команды локтем.

В ответ на претензии Эбдела форвард заявил: «Отвали. Иди домой, маленькая сучка».

В этом сезоне Ибрагимович провел за «Лос-Анджелес Гэлакси» 17 матчей в МЛС, забил 16 голов и сделал три результативные передачи.