Vasco Notícias: «Спартак» предложил «Васку да Гама» 7 миллионов за Лукаса Сантоса

«Спартак» может купить левого полузащитника «Васку да Гама» Лукаса Сантоса.
По информации Vasco Notícias, москвичи предложили за 20-летнего игрока 7 миллионов евро.
Как утверждает источник, бразильцем также интересуется ЦСКА. Армейский клуб пока только следит за ситуацией.
- В сезоне-2019 хавбек принял участие в двух матчах чемпионата Бразилии.
- Контракт Сантоса с «Васку да Гама» рассчитан до декабря 2022 года.
- Transfermarkt оценивает футболиста в 50 тысяч евро.
Источник: Vasco Notícias
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