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    Vasco Notícias: «Спартак» предложил «Васку да Гама» 7 миллионов за Лукаса Сантоса

    «Спартак» может купить левого полузащитника «Васку да Гама» Лукаса Сантоса.

    По информации Vasco Notícias, москвичи предложили за 20-летнего игрока 7 миллионов евро.

    Как утверждает источник, бразильцем также интересуется ЦСКА. Армейский клуб пока только следит за ситуацией.

    • В сезоне-2019 хавбек принял участие в двух матчах чемпионата Бразилии.
    • Контракт Сантоса с «Васку да Гама» рассчитан до декабря 2022 года.
    • Transfermarkt оценивает футболиста в 50 тысяч евро.

    Источник: Vasco Notícias

    Информационный специализированный портал о «Васку Да Гама», созданный в 2011 году. Представляет собой команду из редакторов и журналистов, которая ежедневно публикует новости, исследует, анализирует и распространяет информацию о клубе.

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