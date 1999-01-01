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    Товарищеские матчи. «Ливерпуль» проиграл «Боруссии» Д

    В США состоялся товарищеский матч между «Ливерпулем» и дортмундской «Боруссией».

    Бывшая и нынешняя команды Юргена Клоппа забили пять голов на двоих. В итоге со счетом 3:2 победил немецкий клуб.

    За «Боруссию» забивали Пако Алькасер, Томас Делэни и Якоб Брун-Ларсен. В составе «Ливерпуля» отличились Харри Уилсон и Риан Брустер.

    Товарищеские матчи

    Ливерпуль (Англия) – Боруссия (Германия) – 2:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Алькасер, 3; 1:1 – Уилсон, 35; 1:2 – Делэни, 53; 1:3 – Брун-Ларсен, 58; 2:3 – Брустер (с пенальти), 75.

    Милнер – образец профессионализма. В 33 года он вышел на пик формы

    Источник: Бомбардир.ру

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