Товарищеские матчи. «Ливерпуль» проиграл «Боруссии» Д

В США состоялся товарищеский матч между «Ливерпулем» и дортмундской «Боруссией».

Бывшая и нынешняя команды Юргена Клоппа забили пять голов на двоих. В итоге со счетом 3:2 победил немецкий клуб.

За «Боруссию» забивали Пако Алькасер, Томас Делэни и Якоб Брун-Ларсен. В составе «Ливерпуля» отличились Харри Уилсон и Риан Брустер.

Товарищеские матчи

Ливерпуль (Англия) – Боруссия (Германия) – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Алькасер, 3; 1:1 – Уилсон, 35; 1:2 – Делэни, 53; 1:3 – Брун-Ларсен, 58; 2:3 – Брустер (с пенальти), 75.

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