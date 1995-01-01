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    Иско отказался переходить в дортмундскую «Боруссию»

    Дортмундская «Боруссия» сделала трансферный запрос по полузащитнику мадридского «Реала» Иско. Дальнейшая работа по переходу была приостановлена потому, что футболист отказался переезжать в Германию, пишет ESPN.

    «Реал» готов продать Иско, чтобы увеличить свой трансферный бюджет. Сам игрок не желает покидать мадридский клуб.

    Источник: ESPN

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +477

      de bruyne 39 минут назад

      По стилю его игре барса мс арсенал ему нужен... ну футболка арсенала ему подойдет

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