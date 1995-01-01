Иско отказался переходить в дортмундскую «Боруссию»

По стилю его игре барса мс арсенал ему нужен... ну футболка арсенала ему подойдет
Дортмундская «Боруссия» сделала трансферный запрос по полузащитнику мадридского «Реала» Иско. Дальнейшая работа по переходу была приостановлена потому, что футболист отказался переезжать в Германию, пишет ESPN.
«Реал» готов продать Иско, чтобы увеличить свой трансферный бюджет. Сам игрок не желает покидать мадридский клуб.
- Иско выступает за «Реал» с 2013 года.
- Хавбек взял с командой три розыгрыша Лиги чемпионов подряд.
- Иско может оказаться в «Манчестер Юнайтед».