Иско отказался переходить в дортмундскую «Боруссию»

Дортмундская «Боруссия» сделала трансферный запрос по полузащитнику мадридского «Реала» Иско. Дальнейшая работа по переходу была приостановлена потому, что футболист отказался переезжать в Германию, пишет ESPN.

«Реал» готов продать Иско, чтобы увеличить свой трансферный бюджет. Сам игрок не желает покидать мадридский клуб.