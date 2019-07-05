Mundo Deportivo: «Реал» предложил за Погба 80 миллионов и Иско или Бэйла

Мадридский «Реал» продолжает искать варианты приобретения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Как пишет Mundo Deportivo, испанцы готовы предложить англичанам не только 80 миллионов евро, но и кого-то из своих футболистов.

«Реал» предложил «Юнайтед» выбрать: взять себе Иско или валлийца Гарета Бэйла. Известно, что мадридцы заинтересованы в уходе британца.