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    Mundo Deportivo: «Реал» предложил за Погба 80 миллионов и Иско или Бэйла

    Мадридский «Реал» продолжает искать варианты приобретения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Как пишет Mundo Deportivo, испанцы готовы предложить англичанам не только 80 миллионов евро, но и кого-то из своих футболистов.

    «Реал» предложил «Юнайтед» выбрать: взять себе Иско или валлийца Гарета Бэйла. Известно, что мадридцы заинтересованы в уходе британца.

    • Летом 2016 года «МЮ» купил Погба за 105 миллионов евро.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2021 года.
    • В минувшем сезоне Погба провел за «Манчестер Юнайтед» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

    Источник: Mundo Deportivo

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