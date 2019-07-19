«Шахтер» – в топ-десять клубов по прибыли от трансферов за последние пять лет. Лидирует «Бенфика»

«Бенфика» является лидером среди всех клубов мира по трансферной прибыли за последние пять лет. Португальцы имеют «плюс» в размере 527 миллионов евро.
В десятку лучших клубов по этому показателю попал и украинский «Шахтер». Его прибыль за последние пять лет равна 117,3 миллиона евро. Список выглядит так.
1. «Бенфика» – прибыль за последние пять лет 527,2 миллионов евро;
2. «Монако» – 359,4;
3. «Порту» – 235,9;
4. «Аякс» – 212,9;
5. «Зальцбург» – 210,9;
6. «Лион» – 140,7;
7. «Дженоа» – 128,9;
8. «Шахтер» – 117,3;
9. «Спортинг» – 110,8;
10. «Атлетик» – 107,1.