«Шахтер» – в топ-десять клубов по прибыли от трансферов за последние пять лет. Лидирует «Бенфика»

«Бенфика» является лидером среди всех клубов мира по трансферной прибыли за последние пять лет. Португальцы имеют «плюс» в размере 527 миллионов евро.

В десятку лучших клубов по этому показателю попал и украинский «Шахтер». Его прибыль за последние пять лет равна 117,3 миллиона евро. Список выглядит так.

1. «Бенфика» – прибыль за последние пять лет 527,2 миллионов евро;

2. «Монако» – 359,4;

3. «Порту» – 235,9;

4. «Аякс» – 212,9;

5. «Зальцбург» – 210,9;

6. «Лион» – 140,7;

7. «Дженоа» – 128,9;

8. «Шахтер» – 117,3;

9. «Спортинг» – 110,8;

10. «Атлетик» – 107,1.