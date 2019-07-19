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    Гилерме: «Локомотив» для меня больше чем клуб. Сейчас мы сильны как никогда»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал продление контракта с клубом. Истекающее в декабре соглашение переподписано по схеме «1+1».

    «Счастлив продолжить свою историю в «Локомотиве», ведь для меня это больше, чем клуб! Сейчас мы сильны как никогда, и я уверен, что сможем добиться еще большего! Спасибо за вашу поддержку!» – написал натурализованный бразилец.

    • Гилерме перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» в 2007 году за 1,25 миллиона евро.
    • Игрок провел за москвичей 289 матчей (110 – на ноль) и пропустил 276 голов.
    • «Локомотив» осенью выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.

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    Публикация от text (@marinatog1)

    Источник: Инстаграм Гилерме

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    19.07.2019 23:21
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2761

      Yev 5 минут назад

      Галантирейщик и Кардинал, мы спасём Францию!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7002

      parevg 1 час назад

      Днем была информация что срок контракта - 3 года, а сейчас 1+1.

      0
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