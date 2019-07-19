Гилерме: «Локомотив» для меня больше чем клуб. Сейчас мы сильны как никогда»

Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал продление контракта с клубом. Истекающее в декабре соглашение переподписано по схеме «1+1».

«Счастлив продолжить свою историю в «Локомотиве», ведь для меня это больше, чем клуб! Сейчас мы сильны как никогда, и я уверен, что сможем добиться еще большего! Спасибо за вашу поддержку!» – написал натурализованный бразилец.

Гилерме перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» в 2007 году за 1,25 миллиона евро.

Игрок провел за москвичей 289 матчей (110 – на ноль) и пропустил 276 голов.

«Локомотив» осенью выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.