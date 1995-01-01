Зарплата Гилерме по новому контракту уменьшилась на 600 тысяч

Стали известны подробности нового контракта Гилерме с «Локомотивом». Футболист будет зарабатывать 2,3 миллиона евро в год.

По предыдущему соглашению натурализованный бразилец получал 2,9 миллиона евро. Игроком интересовались «Спартак» и «Зенит».