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    Зарплата Гилерме по новому контракту уменьшилась на 600 тысяч

    Стали известны подробности нового контракта Гилерме с «Локомотивом». Футболист будет зарабатывать 2,3 миллиона евро в год.

    По предыдущему соглашению натурализованный бразилец получал 2,9 миллиона евро. Игроком интересовались «Спартак» и «Зенит».

    • Гилерме перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» в 2007 году за 1,25 миллиона евро.
    • Игрок провел за москвичей 289 матчей (110 – на ноль) и пропустил 276 голов.
    • «Локомотив» осенью выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6921

      KLIM777 2 минуты назад

      какой Зенит им интересовался? Если только Зенит-2, но это дорого. Пора вводить наказание за ересь не подтвержденную.

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      Рейтинг: +2214

      paracetamol 20 минут назад

      Доят ветеранов.

      0
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      Рейтинг: +1479

      JTherry 40 минут назад

      любят бразильцы мыльные оперы со счастливым концом...

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      Рейтинг: +361

      Elisey13 50 минут назад

      Нормально получает денег и не сбежал в другой клуб соперника из-за денег. Уважуха.

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      Рейтинг: +685

      Борат > Elisey13 9 минут назад

      Просто другой клуб соперника его не взял)
      Так бы он сбежал и не попрощался))))

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