Зарплата Гилерме по новому контракту уменьшилась на 600 тысяч

какой Зенит им интересовался? Если только Зенит-2, но это дорого. Пора вводить наказание за ересь не подтвержденную.
Стали известны подробности нового контракта Гилерме с «Локомотивом». Футболист будет зарабатывать 2,3 миллиона евро в год.
По предыдущему соглашению натурализованный бразилец получал 2,9 миллиона евро. Игроком интересовались «Спартак» и «Зенит».
- Гилерме перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» в 2007 году за 1,25 миллиона евро.
- Игрок провел за москвичей 289 матчей (110 – на ноль) и пропустил 276 голов.
- «Локомотив» осенью выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.