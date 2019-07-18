«ПСЖ» планирует предложить Мбаппе контракт с зарплатой 50 миллионов в год

Совсем сгубить карьеру парня хотят. Меркантилизм или амбиции - посмотрим что возьмёт верх!
«ПСЖ» планирует шаги, которые помогут клубу сохранить форварда Килиана Мбаппе. В частности, парижане готовы предложить игроку новый контракт с зарплатой 50 миллионов евро в год, сообщает El Pais.
Срок потенциального контракта – до 2025 года. В случае подписания такого соглашения Мбаппе станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
- В сезоне-2018/19 Мбаппе провел на клубном уровне 43 матча во всех турнирах, забил 39 голов и сделал 17 результативных передач.
- «ПСЖ» купил форварда у «Монако» за 180 миллионов евро. Сейчас его стоимость оценивается в 200 миллионов.
- Игроком интересуется «Реал».
Источник: El Pais
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