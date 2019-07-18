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    «ПСЖ» планирует предложить Мбаппе контракт с зарплатой 50 миллионов в год

    «ПСЖ» планирует шаги, которые помогут клубу сохранить форварда Килиана Мбаппе. В частности, парижане готовы предложить игроку новый контракт с зарплатой 50 миллионов евро в год, сообщает El Pais.

    Срок потенциального контракта – до 2025 года. В случае подписания такого соглашения Мбаппе станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

    • В сезоне-2018/19 Мбаппе провел на клубном уровне 43 матча во всех турнирах, забил 39 голов и сделал 17 результативных передач.
    • «ПСЖ» купил форварда у «Монако» за 180 миллионов евро. Сейчас его стоимость оценивается в 200 миллионов.
    • Игроком интересуется «Реал».

    Источник: El Pais

    Испанская ежедневная общественно-политическая газета. Выпускается с 1976 года. Вторая по читаемости газета в стране – разовый тираж составляет около 430 000 экземпляров.

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    Сегодня, 22:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +635

      VVadic 5 минут назад

      Совсем сгубить карьеру парня хотят. Меркантилизм или амбиции - посмотрим что возьмёт верх!

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