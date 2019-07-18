«ПСЖ» планирует предложить Мбаппе контракт с зарплатой 50 миллионов в год

«ПСЖ» планирует шаги, которые помогут клубу сохранить форварда Килиана Мбаппе. В частности, парижане готовы предложить игроку новый контракт с зарплатой 50 миллионов евро в год, сообщает El Pais.

Срок потенциального контракта – до 2025 года. В случае подписания такого соглашения Мбаппе станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.