Le10Sport: Зидан постоянно контактирует с Мбаппе

Ну следующим летом будет в стане реала и иско тли асенсио на выход из клуба .
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пытается убедить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе перейти в мадридский клуб.
По информации Le 10 Sport, французский специалист находится в постоянном контакте со своим соотечественником.
Как утверждает источник, 20-летний футболист понимает, что парижане не отпустят его этим летом. Поэтому он считает, что лучше провести еще один сезон в «ПСЖ», а не создавать конфликтную ситуацию.
- В сезоне-2018/19 Мбаппе провел на клубном уровне 43 матча во всех турнирах, забил 39 голов и сделал 17 результативных передач.
- «ПСЖ» купил форварда у «Монако» за 180 миллионов евро. Сейчас его стоимость оценивается в 200 миллионов.