Le10Sport: Зидан постоянно контактирует с Мбаппе

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пытается убедить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе перейти в мадридский клуб.

По информации Le 10 Sport, французский специалист находится в постоянном контакте со своим соотечественником.

Как утверждает источник, 20-летний футболист понимает, что парижане не отпустят его этим летом. Поэтому он считает, что лучше провести еще один сезон в «ПСЖ», а не создавать конфликтную ситуацию.