Круговой позвонил фанатам «Уфы» с предложением купить абонемент и записался к болельщице на маникюр

Защитник «Уфы» Данил Круговой позвонил нескольким фанатам клуба с предложением приобрести сезонный абонемент. Они ответили согласием. Видео доступно ниже.

В разговоре с девушкой-болельщицей футболист записался к ней на маникюр. Известно, что Круговым интересуются ЦСКА и «Зенит».