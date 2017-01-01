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    Круговой позвонил фанатам «Уфы» с предложением купить абонемент и записался к болельщице на маникюр

    Защитник «Уфы» Данил Круговой позвонил нескольким фанатам клуба с предложением приобрести сезонный абонемент. Они ответили согласием. Видео доступно ниже.

    В разговоре с девушкой-болельщицей футболист записался к ней на маникюр. Известно, что Круговым интересуются ЦСКА и «Зенит».

    • Рыночная стоимость игрока – 700 тысяч евро.
    • Уроженец Гатчины – воспитанник «Зенита».
    • В «Уфу» футболист перешел в прошлом году (провел в РПЛ за команду девять матчей, забил гол).

    Источник: YouTube-канал «Уфы»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6920

      KLIM777 20 минут назад

      Сами придумали интерес, сами раздули. тоже ход отличный в плане рекламы.

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