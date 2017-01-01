Круговой позвонил фанатам «Уфы» с предложением купить абонемент и записался к болельщице на маникюр

Сами придумали интерес, сами раздули. тоже ход отличный в плане рекламы.
Защитник «Уфы» Данил Круговой позвонил нескольким фанатам клуба с предложением приобрести сезонный абонемент. Они ответили согласием. Видео доступно ниже.
В разговоре с девушкой-болельщицей футболист записался к ней на маникюр. Известно, что Круговым интересуются ЦСКА и «Зенит».
- Рыночная стоимость игрока – 700 тысяч евро.
- Уроженец Гатчины – воспитанник «Зенита».
- В «Уфу» футболист перешел в прошлом году (провел в РПЛ за команду девять матчей, забил гол).