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    Матч Россия – Бельгия отбора Евро-2020 состоится в Санкт-Петербурге 16 ноября

    Стало известно место проведения матча отборочного цикла к Евро-2020 между сборными России и Бельгии. Встреча состоится в Санкт-Петербурге 16 ноября.

    «Российский футбольный союз официально сообщает о том, что отборочный матч Чемпионата Европы-2020 против команды Бельгии национальная сборная России сыграет 16 ноября в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Начало игры – в 20:00», – сказано в релизе.

    • Бельгия после четырех игр лидирует в группе, россияне отстают на три очка.
    • Встреча с бельгийцами для россиян станет предпоследней в отборочном цикле.
    • В первом круге Бельгия обыграла Россию со счетом 3:1.

    Источник: РФС

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    Сегодня, 19:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2214

      paracetamol 19 минут назад

      Стыдновато будет в Питере слить.

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