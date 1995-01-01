Матч Россия – Бельгия отбора Евро-2020 состоится в Санкт-Петербурге 16 ноября

Стало известно место проведения матча отборочного цикла к Евро-2020 между сборными России и Бельгии. Встреча состоится в Санкт-Петербурге 16 ноября.

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что отборочный матч Чемпионата Европы-2020 против команды Бельгии национальная сборная России сыграет 16 ноября в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Начало игры – в 20:00», – сказано в релизе.