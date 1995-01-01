Семин: «Был уверен, что Гилерме останется. Наш лидер с нами, это замечательно»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил продление контракта с вратарем Гилерме. Соглашение, истекающее 31 декабря, переподписано по схеме «1+1».
«Я очень рад и доволен, что Гилерме остаeтся. Было найдено общее и правильное решение. Наш лидер с нами, это замечательно. Слухи про «Спартак» и «Зенит» я не читал. Такие ситуации бывают, нашли общий язык в интересах команды. Я был уверен, что Маринато останется», – сказал тренер.
- Гилерме перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» в 2007 году за 1,25 миллиона евро.
- Игрок провел за москвичей 289 матчей (110 – на ноль) и пропустил 276 голов.
- «Локомотив» осенью выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.