Семин: «Был уверен, что Гилерме останется. Наш лидер с нами, это замечательно»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил продление контракта с вратарем Гилерме. Соглашение, истекающее 31 декабря, переподписано по схеме «1+1».

«Я очень рад и доволен, что Гилерме остаeтся. Было найдено общее и правильное решение. Наш лидер с нами, это замечательно. Слухи про «Спартак» и «Зенит» я не читал. Такие ситуации бывают, нашли общий язык в интересах команды. Я был уверен, что Маринато останется», – сказал тренер.