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    «Сочи» арендовал у «Зенита» Мостового. Это пятый игрок петербуржцев, перешедший в южный клуб этим летом

    «Сочи» объявило о переходе из «Зенита» на правах годичной аренды полузащитника Андрея Мостового.

    21-летний игрок стал пятым футболистом петербуржцев, который пополнил состав южан в течение этого трансферного окна. Ранее в «Сочи» из «Зенита» на постоянной основе перешли защитники Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин и Иван Новосельцев и нападающий Дмитрий Полоз.

    В сезоне-2018/19 Мостовой выступал в ФНЛ за «Зенит-2» и «Химки». Всего хавбек провел в турнире 32 матча, забил пять голов и сделал три результативные передачи.

    За основную команду петербуржцев Мостовой не сыграл ни одной встречи.

    Источник: Твиттер «Сочи»

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    Сегодня, 18:56
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6758

      Skull_Boy 6 минут назад

      Перейдет 6й и привет дисквалификация, а по идеи и регламенту только 5х можно из одного клуба брать

      0
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      Рейтинг: +13425

      DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      Игрока там нет, только фамилия.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2399

      RotBerg 32 минуты назад

      Удачи всем парням доказать в первую очередь себе, что могут здорово играть! Хотя игра с пищевиком показала неплохой уровень.

      0
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      Рейтинг: +620

      life85 34 минуты назад

      Как было питерское Динамо , так и осталось.

      2
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      Рейтинг: +2090

      TOL47 35 минут назад

      Сначала Динамо переехало, теперь из Зенита игроков туда,
      Хорошая тропа пробила.

      2
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      Рейтинг: +2212

      paracetamol 40 минут назад

      Пусть потренируется.

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