«Сочи» арендовал у «Зенита» Мостового. Это пятый игрок петербуржцев, перешедший в южный клуб этим летом

«Сочи» объявило о переходе из «Зенита» на правах годичной аренды полузащитника Андрея Мостового.

21-летний игрок стал пятым футболистом петербуржцев, который пополнил состав южан в течение этого трансферного окна. Ранее в «Сочи» из «Зенита» на постоянной основе перешли защитники Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин и Иван Новосельцев и нападающий Дмитрий Полоз.

В сезоне-2018/19 Мостовой выступал в ФНЛ за «Зенит-2» и «Химки». Всего хавбек провел в турнире 32 матча, забил пять голов и сделал три результативные передачи.

За основную команду петербуржцев Мостовой не сыграл ни одной встречи.