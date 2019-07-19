Орлов: «Ну куда уйдет Дзюба? Здесь он все-таки король. А в АПЛ пойдет на роль какого-то пажа?»

Комментатор Геннадий Орлов считает маловероятным переход нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в европейским клуб.

Ранее сообщалось, что 30-летний футболист может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Также, по данным источников, им интересуется «Марсель».

«Ну куда уйдет Дзюба? Дзюбе уже некуда уходить. На трансферном рынке Дзюба не выглядит таким ярким, чтобы его разбирали команды. А в Англии те клубы, которые им были заинтересованы… Это – не желание Дзюбы.

Дзюба все-таки здесь король, а туда на роль кого пойдет? Пажа какого-то, обслуживать короля? Это очень сложный вопрос. Ему уже 31 год будет», – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».