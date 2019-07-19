Орлов: «Ну куда уйдет Дзюба? Здесь он все-таки король. А в АПЛ пойдет на роль какого-то пажа?»

Слабый аргумент. Лучше расти в сильной среде, чем сидеть в шоколаде и вскоре безизвестно деградировать.
Комментатор Геннадий Орлов считает маловероятным переход нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в европейским клуб.
Ранее сообщалось, что 30-летний футболист может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Также, по данным источников, им интересуется «Марсель».
«Ну куда уйдет Дзюба? Дзюбе уже некуда уходить. На трансферном рынке Дзюба не выглядит таким ярким, чтобы его разбирали команды. А в Англии те клубы, которые им были заинтересованы… Это – не желание Дзюбы.
Дзюба все-таки здесь король, а туда на роль кого пойдет? Пажа какого-то, обслуживать короля? Это очень сложный вопрос. Ему уже 31 год будет», – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».
- В сезоне-2018/19 Дзюба провел за петербуржцев 37 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 13 голов и 17 результативных передач.
- Контракт форварда с «Зенитом» рассчитан до 2020 года.