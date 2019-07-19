УЕФА пригласил Аршавина пройти программу по обучению менеджменту

Научный комитет УЕФА направил советнику генерального директора «Зенита» Александра Медведева Андрею Аршавину приглашение для участия в программе по обучению менеджменту.

Программа была запущена в апреле 2015 года. Как считают ее инициаторы, экс-футболисты могут многое дать для развития игры и часто обладают качествами, которые нужны для успешной работы на управленческих должностях.

Программа УЕФА включает в себя семь недельных модулей, каждый из которых посвящен разным аспектам футбольного управления и административной работы. Уроки ведутся на английском языке на протяжении 20 месяцев в крупных городах Европы, где базируются ведущие клубы континента и футбольные организации.

Вводная лекция состоится 8 октября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Экзамен пройдет в мае-июне 2021 года.

Ранее выпускниками программы в частности стали Эрик Абидаль, Себастьян Кель, Жереми Нджитап, Луис Гарсия и Максвелл.