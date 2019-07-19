Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    УЕФА пригласил Аршавина пройти программу по обучению менеджменту

    Научный комитет УЕФА направил советнику генерального директора «Зенита» Александра Медведева Андрею Аршавину приглашение для участия в программе по обучению менеджменту.

    Программа была запущена в апреле 2015 года. Как считают ее инициаторы, экс-футболисты могут многое дать для развития игры и часто обладают качествами, которые нужны для успешной работы на управленческих должностях.

    Программа УЕФА включает в себя семь недельных модулей, каждый из которых посвящен разным аспектам футбольного управления и административной работы. Уроки ведутся на английском языке на протяжении 20 месяцев в крупных городах Европы, где базируются ведущие клубы континента и футбольные организации.

    Вводная лекция состоится 8 октября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Экзамен пройдет в мае-июне 2021 года.

    Ранее выпускниками программы в частности стали Эрик Абидаль, Себастьян Кель, Жереми Нджитап, Луис Гарсия и Максвелл.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79059
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72554
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru