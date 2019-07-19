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    Сабатини: «Будь Икарди моим игроком, я бы нашел парня для его жены, чтобы она отстала от него»

    Экс-спортивный директор «Интера» Вальтер Сабатини прокомментировал работу агента и жены форварда миланской команды Мауро Икарди Ванды Нары.

    «Если бы Икарди был моим игроком, я бы нашел парня для Ванды, чтобы она отстала от него. Мауро – отличный парень и любящий отец», – заявил Сабатини.

    Накануне Икарди не был вызван на командное турне по Азии, на что форвард ответил, что не уйдет из клуба и будет отрабатывать контракт до завершения его действия.

    • Контракт Мауро действует до лета 2021 года.
    • Икарди выступает за миланский клуб с 2013 года.
    • В сезоне-2018/19 форвард провел 37 матчей на клубном уровне, забил 17 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    19.07.2019 06:31
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 19 июля 2019, 09:05

      Правильный ход...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 19 июля 2019, 08:21

      .....И отсосала

      0
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