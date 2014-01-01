Защитник «Рубина» Егор Сорокин высказался об уходе полузащитника Алексея Сутормина в «Рубин».

Казанский клуб объявил о трансфере Сутормина из «Оренбурга» 1 июля.

8 июля он перешел из «Рубина» в «Зенит».

– Вас удивила история с Суторминым?

– Если честно, то, наверное, да. Больше да, чем нет. Я немножко по-другому посмотрел на российский футбол.

– Успели познакомиться с Алексеем за неделю его пребывания в «Рубине»?

– Конечно. Он был в команде, нормально готовился, общался с нами. Просто так сложились обстоятельства.

Неделю назад Сутормин перешел в «Рубин», а теперь опять едет в Питер. Как так?