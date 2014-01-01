Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?

    Сорокин – после трансфера Сутормина в «Зенит»: «Я немножко по-другому посмотрел на российский футбол»

    Защитник «Рубина» Егор Сорокин высказался об уходе полузащитника Алексея Сутормина в «Рубин».

    • Казанский клуб объявил о трансфере Сутормина из «Оренбурга» 1 июля.
    • 8 июля он перешел из «Рубина» в «Зенит».

    – Вас удивила история с Суторминым?

    – Если честно, то, наверное, да. Больше да, чем нет. Я немножко по-другому посмотрел на российский футбол.

    – Успели познакомиться с Алексеем за неделю его пребывания в «Рубине»?

    – Конечно. Он был в команде, нормально готовился, общался с нами. Просто так сложились обстоятельства.

    Неделю назад Сутормин перешел в «Рубин», а теперь опять едет в Питер. Как так?

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 02:01
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79059
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72526
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru