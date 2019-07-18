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    Бенжамин Менди восстановится после травмы в сентябре. Он не играл за «Ман Сити» с апреля

    Защитник «Манчестер Сити» Бенжамин Менди продолжает восстанавливаться от травмы колена. Telegraph сообщает, что футболист вернется в состав в сентябре и пропустит старт сезона АПЛ.

    • Менди перешел в «Сити» летом 2017 года из «Монако» за 52 миллиона фунтов стерлингов. После трансфера он перенес две травмы на колене и в общей сложности провел за клуб 26 матчей, в которых отдал шесть ассистов.
    • В последний раз он выходил на поле в апреле.
    • В летнее трансферное окно «Сити» подписал на позицию левого защитника Анхелиньо из ПСВ.

    Источник: Telegraph

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +631

      VVadic 32 минуты назад

      Ждём очередную травму. По традиции

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