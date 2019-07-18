Бенжамин Менди восстановится после травмы в сентябре. Он не играл за «Ман Сити» с апреля

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамин Менди продолжает восстанавливаться от травмы колена. Telegraph сообщает, что футболист вернется в состав в сентябре и пропустит старт сезона АПЛ.

Менди перешел в «Сити» летом 2017 года из «Монако» за 52 миллиона фунтов стерлингов. После трансфера он перенес две травмы на колене и в общей сложности провел за клуб 26 матчей, в которых отдал шесть ассистов.

В последний раз он выходил на поле в апреле.

В летнее трансферное окно «Сити» подписал на позицию левого защитника Анхелиньо из ПСВ.