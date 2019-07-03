«Манчестер Сити» подписал защитника Анхелиньо из ПСВ

Защитник Анхелиньо перешел из ПСВ в «Манчестер Сити». Об этом английский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Контракт с 22-летним футболистом рассчитан до 2023 года.

Футболист перешел в академию «Сити» в 2013 году из «Депортиво». В январе 2016 года он дебютировал за первую команду «Манчестер Сити».

Несколько раз игрок уходил в аренду (в «Нью-Йорк», «Жирону», «Майорку» и «Бреду»). Прошлым летом он совершил полноценный трансфер в ПСВ.

В прошлом сезоне он провел 43 матча за ПСВ, забил один гол и отдал 12 ассистов.