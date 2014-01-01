Медведев: «Предложение «Сочи» по Заболотному рыночное. А предложение «Уфы» таковому не соответствует»

Генеральный директор «Зенита» Алекснадр Медведев высказался о возможном уходе форварда Антона Заболотного из клуба.

– Вы сказали, что по Заболотному есть предложение из «Сочи». Получается, «Уфа» к вам не обращалась?

– Предложение из «Сочи» абсолютно рыночное. А предложение «Уфы» таковому не соответствует. Здесь ситуация простая: как игрок может не согласиться переходить в какую-либо команду, так и клуб может не согласиться отдавать футболиста.

Контракт 28-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до 2021 года.

Он выступает за клуб с января 2018 года. Заболотный провел за «Зенит» 44 матча, забил четыре гола и отдал два ассиста.

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