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    Мирзов – о трансфере в «Спартак»: «Понимаю, в какой команде буду играть. Я попал в самый большой клуб России»

    Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов прокомментировал трансфер в московский клуб.

    – Добро пожаловать в «Спартак», в самый титулованный клуб России. Что сейчас чувствуешь?

    – Приятно попасть в такую команду. Горд. Я, честно говоря, стремился и делал все для того, чтобы попасть в такую команду. И судьба распорядилась так, что я попал в самый большой клуб России.

    Буду стараться делать все от меня зависящее, чтобы помочь команде решать поставленные задачи. Понимаю, в какой команде буду играть, так что ответственность очень высокая. Буду делать максимум того, что от меня зависит.

    – В прошлом сезоне ты впервые получил вызов в сборную России. В чем ты прибавил, как ты думаешь?

    – Наверное, в уверенности для игры в атакующий футбол. Команда хорошая подобралась. Не боролись за выживание, а поставили задачи в верхней части таблицы. Наверное, сказалось то, что руководство делало и тренерский штаб. Вот эти факторы сказалось на том, что я попал в сборную. Спасибо им всем.

    – В Туле ты начинал под руководством Олега Кононова. Сейчас важную роль в переходе сыграло то, что он возглавляет «Спартак»?

    – Я думаю, да. Он хотел меня видеть в этой команде, и я хотел играть под его руководством в таком клубе играть.

    • Контракт с Мирзовым рассчитан на три года.
    • В сезоне-2018/19 он выступал в аренде в тульском «Арсенале», за который сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

    Джанаев перешел в «Сочи», Берг – в «Краснодар». Таблица летних трансферов РПЛ

    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5486

      mihail200606 27 минут назад

      Не.. Видимо не понимает))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +698

      amazonaws 27 минут назад

      Мирзов – о трансфере в «Спартак»: «Понимаю???

      Многие, при переходе в Спартак не пойми что "понимали"!
      Но, как только дело доходило до игры, так сразу у игроков понимание куда-то ИСЧЕЗАЛО, как тени в спартаковский полдень на базе в Тарасовке!
      А потом, когда им указывают на дверь, игроки НЕ ПОНИМАЮТ а по какому такому поводу.
      Очеь бы не хотелось, чтобы и Мирзов пошел по их проторенным стопам.
      Ташаев тоже понимал при переходе, но затем РЕЗКО перестал ПОНИМАТЬ и полирует, до блеска, скамейку запасных!
      И уже пошли слухи, что ему укажут на ВЫХОД.

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      Рейтинг: +4934

      батог 31 минуту назад

      Дай Бог что бы все сраслось !

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