Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов прокомментировал трансфер в московский клуб.

– Добро пожаловать в «Спартак», в самый титулованный клуб России. Что сейчас чувствуешь?

– Приятно попасть в такую команду. Горд. Я, честно говоря, стремился и делал все для того, чтобы попасть в такую команду. И судьба распорядилась так, что я попал в самый большой клуб России.

Буду стараться делать все от меня зависящее, чтобы помочь команде решать поставленные задачи. Понимаю, в какой команде буду играть, так что ответственность очень высокая. Буду делать максимум того, что от меня зависит.

– В прошлом сезоне ты впервые получил вызов в сборную России. В чем ты прибавил, как ты думаешь?

– Наверное, в уверенности для игры в атакующий футбол. Команда хорошая подобралась. Не боролись за выживание, а поставили задачи в верхней части таблицы. Наверное, сказалось то, что руководство делало и тренерский штаб. Вот эти факторы сказалось на том, что я попал в сборную. Спасибо им всем.

– В Туле ты начинал под руководством Олега Кононова. Сейчас важную роль в переходе сыграло то, что он возглавляет «Спартак»?

– Я думаю, да. Он хотел меня видеть в этой команде, и я хотел играть под его руководством в таком клубе играть.

Контракт с Мирзовым рассчитан на три года.

В сезоне-2018/19 он выступал в аренде в тульском «Арсенале», за который сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

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