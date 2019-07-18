Агент Джорджевича: «Лука остается в «Зените». Мы ведем переговоры о новом контракте»

Лучше бы продали Арсеналу. Все равно на лавке будет сидеть. Да и его уровень остался не высоким
Футбольный агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, сообщил, что футболист не собирается покидать клуб и ведет с петербуржцами переговоры о продлении контракта.
«Лука никуда не уходит из «Зенита». Он остается. Мы ведем переговоры о новом контракте», – сказал Глушевич.
- Серб перешел в «Зенит» из «Могрена» в 2012 году.
- Форвард выступал в аренде в «Твенте», «Сампдории», «Понферрадине» и тульском «Арсенале».
- Всего Джорджевич провел за петербургский клуб 30 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.
- Нынешнее соглашение нападающего истекает летом 2020 года.