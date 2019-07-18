Агент Джорджевича: «Лука остается в «Зените». Мы ведем переговоры о новом контракте»

Футбольный агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, сообщил, что футболист не собирается покидать клуб и ведет с петербуржцами переговоры о продлении контракта.

«Лука никуда не уходит из «Зенита». Он остается. Мы ведем переговоры о новом контракте», – сказал Глушевич.