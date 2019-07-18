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    Агент Джорджевича: «Лука остается в «Зените». Мы ведем переговоры о новом контракте»

    Футбольный агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, сообщил, что футболист не собирается покидать клуб и ведет с петербуржцами переговоры о продлении контракта.

    «Лука никуда не уходит из «Зенита». Он остается. Мы ведем переговоры о новом контракте», – сказал Глушевич.

    • Серб перешел в «Зенит» из «Могрена» в 2012 году.
    • Форвард выступал в аренде в «Твенте», «Сампдории», «Понферрадине» и тульском «Арсенале».
    • Всего Джорджевич провел за петербургский клуб 30 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.
    • Нынешнее соглашение нападающего истекает летом 2020 года.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6910

      KLIM777 17 минут назад

      Лучше бы продали Арсеналу. Все равно на лавке будет сидеть. Да и его уровень остался не высоким

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