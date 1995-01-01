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    L’Equipe: «Тулуза» за 2,5 миллиона купит защитника «Крыльев Советов» Рохеля

    Защитник Агустин Рохель сегодня перейдет из «Крыльев Советов» в «Тулузу», сообщает L’Equipe.

    По информации источника, клубы уже договорились о трансфере 21-летнего футболиста за 2,5 миллиона евро.

    Рохель должен стать заменой для Кристофера Жульена, который этим летом ушел в «Селтик».

    Ожидается, что уругваец заключит с «Тулузой» четырехлетний контракт.

    • Рохель выступал за «Крылья Советов» с августа 2018 года.
    • В составе самарской команды он провел 18 матчей.
    • Рыночная стоимость игрока – 1 миллион евро.

    Источник: L’Equipe

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