L’Equipe: «Тулуза» за 2,5 миллиона купит защитника «Крыльев Советов» Рохеля

Защитник Агустин Рохель сегодня перейдет из «Крыльев Советов» в «Тулузу», сообщает L’Equipe.

По информации источника, клубы уже договорились о трансфере 21-летнего футболиста за 2,5 миллиона евро.

Рохель должен стать заменой для Кристофера Жульена, который этим летом ушел в «Селтик».

Ожидается, что уругваец заключит с «Тулузой» четырехлетний контракт.