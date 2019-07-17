Вальверде: «Мы должны доверять Гризманну. Ждем немедленного результата от него»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал трансферы Френки де Йонга из «Аякса» и Антуана Гризманна из «Атлетико».

«В прошлом сезоне де Йонг играл на хорошем уровне, как и весь «Аякс». Это футболист, который добавить свежести в центр поля. Это – вложение в будущее, потому что это качественный футболист. У него много времени впереди. В нем заложен стиль игры, свойственный «Барселоне».

Это футболист, у которого есть опыт выступления в Примере. В этом плане ему будет проще, чем де Йонгу. Он быстрый, хорошо открывается и хорошо завершает атаки. Мы должны доверять ему, мы знаем, чего стоят игроки такого типы. Мы ждем немедленного результата от него», – сказал Вальверде.