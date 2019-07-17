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    Вальверде: «Мы должны доверять Гризманну. Ждем немедленного результата от него»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал трансферы Френки де Йонга из «Аякса» и Антуана Гризманна из «Атлетико».

    «В прошлом сезоне де Йонг играл на хорошем уровне, как и весь «Аякс». Это футболист, который добавить свежести в центр поля. Это – вложение в будущее, потому что это качественный футболист. У него много времени впереди. В нем заложен стиль игры, свойственный «Барселоне».

    Это футболист, у которого есть опыт выступления в Примере. В этом плане ему будет проще, чем де Йонгу. Он быстрый, хорошо открывается и хорошо завершает атаки. Мы должны доверять ему, мы знаем, чего стоят игроки такого типы. Мы ждем немедленного результата от него», – сказал Вальверде.

    • Де Йонг заключил контракт до 2024 года. Сумма трансфера – 75 миллионов евро.
    • Трансфер Гризманна стоил 120 миллионов евро. Его контракт с «Барселоной» также рассчитан до 2024 года.

    Источник: Marca

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